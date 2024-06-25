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Карантин введён в четырёх районах Забайкалья

Карантин введён в четырёх районах Забайкалья

В Забайкальском крае за этот год зарегистрировано шесть неблагополучных пунктов по бешенству – это Могойтуйский, Чернышевский, Борзинский и Балейский районы, где заболевание было выявлено у диких корсаков, домашних собак, лис и телят.

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