Карантин введён в четырёх районах Забайкалья

В Забайкальском крае за этот год зарегистрировано шесть неблагополучных пунктов по бешенству – это Могойтуйский, Чернышевский, Борзинский и Балейский районы, где заболевание было выявлено у диких корсаков, домашних собак, лис и телят.
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