“A legal fight over a public golf course near the National Mall is quickly turning into one of the most heated clashes between the Trump administration and the judiciary,” the Wall Street Journal reports.
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