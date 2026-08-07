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Александр Доброскок о прыгунах на Евро: «Мне кажется, мы не добрали одну бронзовую медаль. Общий итог – удовлетворительно»

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Александр Доброскок оценил выступление команды на чемпионате Европы.

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