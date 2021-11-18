Даурен Абаев о господдержке: «Мы должны понимать, что полностью отказаться от поддержки казахстанского футбола нельзя»

Заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев высказался о разгромном поражении сборной Казахстана по футболу от Франции (0:8), а также ответил на вопрос о финансировании футбола в Казахстане.

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