После теракта в «Крокус Сити Холле» резко увеличилось количество добровольцев на СВО Елена ГалицкаяПосле ужасного теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле», российское общество единодушно выступило против терроризма, проявив массовую поддержку в борьбе с этой угрозой.