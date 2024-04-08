После теракта в «Крокус Сити Холле» резко увеличилось количество добровольцев на СВО Елена ГалицкаяПосле ужасного теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле», российское общество единодушно выступило против терроризма, проявив массовую поддержку в борьбе с этой угрозой.
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