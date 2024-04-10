В МИД Швейцарии заявили о необходимости участия РФ в мирном процессе

Участие России в конференции об урегулировании конфликта на Украине в Бюргенштоке в Швейцарии необходимо для достижения мира, заявил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
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