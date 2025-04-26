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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маухуб пропустит матч «Динамо» с «Зенитом» из-за травмы бедра, Скопинцев – из-за болезни

В московском клубе назвали причины отсутствия игроков в заявке на игру 26-го тура Мир РПЛ. «Маухуб и Скопинцев пропускают матч по медицинским причинам.

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