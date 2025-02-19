Губернатор Александр Богомаз вручил брянцам награды от Минобороны

Таким образом государство отметило их вклад в укрепление боевого содружества и содействие армии.19 февраля в правительстве Брянской области губернатор Александр Богомаз и заместитель начальника Национального центра управления обороной России генерал-лейтенант Юрий Корсачев вручили брянцам награды Министерства обороны.
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