«Решение от США нужно уже сейчас»: Зеленский проговорился о цели удара по СИЗО в Еленовке

В ночь на 29 июля ВСУ нанесли удар по Волновахской исправительной колонии №120 в пгт. Еленовка в ДНР, которая использовалась как СИЗО, где находились украинские военнопленные, в том числе сдавшиеся в Мариуполе.
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