Китай опроверг слова Стубба о якобы воздействии Пекина на Москву в вопросах ЯО

МИД Китая не подтвердил слова президента Финляндии Стубба о якобы готовности Пекина оказать на Москву определенное воздействие, чтобы не допустить возможного применения ВС РФ ядерного оружия по целям на Украине.
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