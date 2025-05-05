К 9 Мая россияне смогут виртуально возложить цветы к памятным мемориалам

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. В преддверии Дня Победы социальная сеть «Одноклассники» запустила тематическое мини-приложение, позволяющее пользователям виртуально возложить цветы к памятным мемориалам на территории России и за ее пределами.
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