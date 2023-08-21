Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке

С 24 по 26 августа в Бангкоке пройдет первый этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Гран-при среди юниоров 1-й этап Бангкок, Таиланд 24 августа, четверг Девушки, короткая программа 10:00 Юноши, короткая программа Точное время будет указано позже.