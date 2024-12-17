Как птичий грипп может перерасти в пандемию среди людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Пока птичий грипп не передается от человека к человеку, однако новый геновариант вируса может возникнуть, если им заразится больной вирусом обычного гриппа того же типа.
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