В Нидерландах назвали несоразмерным отстранение Кляйна от участия в «Евровидении»

Нидерландская телерадиокомпания AVROTROS, занимающаяся организацией участия Нидерландов на конкурсе «Евровидение», заявила 11 мая, что шокирована решением об отстранении голландского исполнителя Йоста Кляйна от выступления в финале конкурса.
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