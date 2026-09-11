Две ракеты Х-39 ЛМУР поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие нанесли удар двумя управляемыми ракетами Х-39 ЛМУР по пункту временной дислокации подразделения 5-го пограничного отряда ВСУ в районе населенного пункта Земляное Сумской области.
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