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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» подпишет 16-летнего форварда Оби-Мартина, ушедшего из «Арсенала». Он забил 32 гола в 20 играх за команду лондонцев U18 в прошлом сезоне

Клуб договорился с игроком о переходе, как сообщает Sky Sports. Ожидается, что в ближайшие дни он пройдет медицинское обследование.

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