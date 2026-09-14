Дроны, ракеты и санкции уже не долетят: у России будет свой бесконечный тыл.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Описывая итоги состоявшегося в Нью-Дели саммита БРИКС, инстинктивно хочется повторить формулировки про "окончательное формирование альтернативной Западу экономической системы", "разворот Глобального Юза и Азии от доминирования Запада", а также добавить про многополярность, справедливость и прочие совершенно правильные и глубокие вещи.
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