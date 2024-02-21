Взятие Авдеевки и зачистка Крынок. Что сказал министр обороны Шойгу в интервью ТАСС

Сергей Шойгу ответил на вопросы об операциях в Авдеевке и Крынках, о ядерном оружии в космосе, военной промышленности и наборе контрактников Министр обороны России Сергей Шойгу дал интервью информационному агентству ТАСС, его издание опубликовало 20 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии