Взятие Авдеевки и зачистка Крынок. Что сказал министр обороны Шойгу в интервью ТАСС

Сергей Шойгу ответил на вопросы об операциях в Авдеевке и Крынках, о ядерном оружии в космосе, военной промышленности и наборе контрактников Министр обороны России Сергей Шойгу дал интервью информационному агентству ТАСС, его издание опубликовало 20 февраля.