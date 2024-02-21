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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Взятие Авдеевки и зачистка Крынок. Что сказал министр обороны Шойгу в интервью ТАСС

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Сергей Шойгу ответил на вопросы об операциях в Авдеевке и Крынках, о ядерном оружии в космосе, военной промышленности и наборе контрактников Министр обороны России Сергей Шойгу дал интервью информационному агентству ТАСС, его издание опубликовало 20 февраля.

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