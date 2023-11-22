День сурка: почему ваша жизнь не меняется к лучшему, объясняет психолог Лабковский

Фразу «вся жизнь как день сурка» часто произносят люди, страдающие от однообразия происходящего с ними: из года в год одна и та же работа, одно и то же окружение, никаких новых знакомств, ярких встреч, роста доходов и путешествий, никакого движения вперед и вверх.
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