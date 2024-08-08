Подросток погиб при возгорании бани в Челябинской области

https://t.me/mchs_official/Официальный канал МЧС России При пожаре в бане в Миасском городском округе Челябинской области погиб 13-летний подросток, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале в четверг, 8 августа.
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