"Фантазёр" советской эстрады сильно разочаровал бывших поклонников

Галина глушкова

Певец прекрасный,голос великолепный и сам красавец. И не надо вопрошать, "кто это?" Очень жаль, что к внешности и таланту ума господь не добавил! Ну опять не все же в одну корзину. Давайте посочувствуем сердешному, и принимать его не будем в России.