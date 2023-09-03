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"Фантазёр" советской эстрады сильно разочаровал бывших поклонников

"Фантазёр" советской эстрады сильно разочаровал бывших поклонников

В октябре в подмосковном Красногорске должно состояться выступление Ярослава Евдокимова на мероприятии, посвящённом 60 летию композитора Игоря Матеты.

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Комментарии
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Борис Пронин
Да, это он пел про колодец...
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1 д.
Геннадий Кресов
гнать его поганой метлой! Или в колодец )))
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18 час.
Галина глушкова
Певец прекрасный,голос великолепный и сам красавец. И не надо вопрошать, &quot;кто это?&quot; Очень жаль, что к внешности и таланту ума господь не добавил! Ну опять  не все же в одну корзину. Давайте посочувствуем сердешному, и принимать его не будем в России.
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2 час.

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