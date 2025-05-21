Командир "Омерзительной восьмерки": операторы БПЛА защищают Крым как родной дом

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Большинство операторов FPV-дронов отряда "Омерзительная восьмерка" бригады "Конвой" Добровольческого корпуса, заступающие на боевое дежурство по защите акватории Черного моря и прибрежной территории Крыма от украинских безэкипажных катеров, имеют крымские корни и охраняют … .
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