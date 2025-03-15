Российские бойцы показали кадры уничтожения танка Leopard

На Южно-Донецком направлении специальной операции операторы беспилотников группировки войск «Восток» недавно уничтожили бронемашину MaxxPro американского производства и замаскированный в лесополосе танк Leopard немецкого производства.
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