Бачелет отказалась от борьбы за пост Генерального секретаря ООН

Бывшая президент Чили Мишель Бачелет объявила о выходе из гонки за пост Генерального секретаря ООН. Она признала, что время оказалось неподходящим для ее кандидатуры.
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