Из-за реорганизации «САХ» сотни новосибирцев заплатили за вывоз мусора сразу двум организациям

В настоящее время региональный оператор разыскивает горожан, дважды заплативших за вывоз отходов. Специалисты регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов разыскивают 246 новосибирцев для корректировки оплаты в лицевых счетах после реорганизации «Спецавтохозяйства».
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