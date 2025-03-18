Из-за реорганизации «САХ» сотни новосибирцев заплатили за вывоз мусора сразу двум организациям

В настоящее время региональный оператор разыскивает горожан, дважды заплативших за вывоз отходов. Специалисты регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов разыскивают 246 новосибирцев для корректировки оплаты в лицевых счетах после реорганизации «Спецавтохозяйства».