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Россия обратилась к США и Ирану с призывом

Россия обратилась к США и Ирану с призывом

Россия выступает за то, чтобы США и Иран возобновили серьезную работу по урегулированию конфликта. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

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Комментарии
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Ирина Некрасова
Призывают друг друга, призывают - американцы нас и Украину, мы - американцев и Иран, а толку нет.
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