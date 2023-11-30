Сколько Калибров способна произвести Россия? Или почему западные эксперты ведут против нашей крылатой ракеты "медийную войну".

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Пусть пускают слюнявые пузыри, а мы спокойно наращиваем выпуск !!!
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12 час.

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