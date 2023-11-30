Сколько Калибров способна произвести Россия? Или почему западные эксперты ведут против нашей крылатой ракеты "медийную войну".

Один из первых пусков ракеты "Калибр" с СКР "Татарстан" Каспийской флотилии. Фото ТАСС 59K прочитали Российские крылатые ракеты "Калибр" в последнее время удостоились такого количества упоминаний в мейнстримовых военных журналах, что обогнали по этому показателю даже американский "Томагавк".