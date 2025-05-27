Глюкоза появилась на публике с молодым спутником

Наталья Ионова вновь оказалась в центре внимания. Правда, на этот раз обошлось без скандала. Накануне певица появилась на показе коллекции бренда Walk of Shame, который также посетили Ксения Собчак, Александр Рогов, Алена Долецкая и другие знаменитости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии