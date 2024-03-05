МО ФРГ: утечка переговоров могла произойти по вине участника из Сингапура

Александр Крылов

Не важно по чьей вине произошла утечка переговоров немецких офицеров, важно то, что они замыслили против России! Нельзя как страус прятать голову в песок. Очередным предупреждением российскому руководству нельзя ни в коем случае отходить от враждебных действий немецких вояк. Пересмотреть и денонсировать все договора, заключённые Горбачёвым и Ельциным в пользу Германии. Это будет первый шаг по восстановлению демилитаризации и дефашизации сегодняшней Германии и её союзников по НАТО.