Утечка переговоров офицеров ВС Германии произошла, вероятно, по вине участника разговора из Сингапура, сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус по итогам предварительного расследования.
МО ФРГ: утечка переговоров могла произойти по вине участника из Сингапура
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Александр Крылов
Не важно по чьей вине произошла утечка переговоров немецких офицеров, важно то, что они замыслили против России! Нельзя как страус прятать голову в песок. Очередным предупреждением российскому руководству нельзя ни в коем случае отходить от враждебных действий немецких вояк. Пересмотреть и денонсировать все договора, заключённые Горбачёвым и Ельциным в пользу Германии. Это будет первый шаг по восстановлению демилитаризации и дефашизации сегодняшней Германии и её союзников по НАТО.
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