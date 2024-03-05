RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Ну, и что вы сделаете Израилю ?!Эрдоган: Израиль ...
  • Юрий Во
    Ничего удивительного. Напомню, в России уже давно запрещены ВВС, CNN, TV5.  Удивительно что только сейчас англы запре...Член британского ...
  • Владислав Петряев
    А почему закрывать информацию, в чём боязнь? В использовании прибыли, в сокрытии акционеров?Путин разрешил «Г...

МО ФРГ: утечка переговоров могла произойти по вине участника из Сингапура

МО ФРГ: утечка переговоров могла произойти по вине участника из Сингапура

Утечка переговоров офицеров ВС Германии произошла, вероятно, по вине участника разговора из Сингапура, сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус по итогам предварительного расследования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Крылов
Не важно по чьей вине произошла утечка переговоров немецких офицеров, важно то, что они замыслили против России! Нельзя как страус прятать голову в песок. Очередным предупреждением российскому руководству нельзя ни в коем случае отходить от враждебных действий немецких вояк. Пересмотреть и денонсировать все договора, заключённые Горбачёвым и Ельциным в пользу Германии. Это будет первый шаг по восстановлению демилитаризации и дефашизации сегодняшней Германии и её союзников по НАТО.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх