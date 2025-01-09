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Царьград

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Пожары в Лос-Анджелесе: 2,8 млн домов без страховых выплат, ущерб $50 млрд

Пожары в Лос-Анджелесе: 2,8 млн домов без страховых выплат, ущерб $50 млрд

Пожары в Лос-Анджелесе оставили бездомными тысячи людей. Многие жители не получат страховые выплаты, так как компании прекратили оказание услуг.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Просто у Камалы Харис самой дом сгорел. И он незастрахован. Теперь попытается вымутить деньги с государства.
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19 час.

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