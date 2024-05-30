Экс-директору «Калугатеплосети» отказали в досрочном освобождении

Бывший директор МУП «Калугатеплосеть», осужденный в 2022 году за присвоение 9 млн рублей, попытался досрочно выйти из колонииБывший директор МУП «Калугатеплосеть», осужденный в 2022 году за присвоение 9 млн рублей, попытался досрочно выйти из колонии.
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