Экс-директору «Калугатеплосети» отказали в досрочном освобождении

Бывший директор МУП «Калугатеплосеть», осужденный в 2022 году за присвоение 9 млн рублей, попытался досрочно выйти из колонииБывший директор МУП «Калугатеплосеть», осужденный в 2022 году за присвоение 9 млн рублей, попытался досрочно выйти из колонии.