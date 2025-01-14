Мыс Панагия - новый виток катастрофы: слой мазута на воде, с 10 января его собрано более двух тонн

Все чаще мы видим видео, где из песка выбирают уже мелкую крошку мазута. Но на днях стало известно о том, что в районе мыса Панагия, где все это время сидела на мели кормовая часть танкера Волгонефть-239, произошел выброс мазута.
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