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Мыс Панагия - новый виток катастрофы: слой мазута на воде, с 10 января его собрано более двух тонн

Мыс Панагия - новый виток катастрофы: слой мазута на воде, с 10 января его собрано более двух тонн

Все чаще мы видим видео, где из песка выбирают уже мелкую крошку мазута. Но на днях стало известно о том, что в районе мыса Панагия, где все это время сидела на мели кормовая часть танкера Волгонефть-239, произошел выброс мазута.

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