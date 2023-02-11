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Канарейкин предложил перекрестный плей-офф в КХЛ: «Появится дополнительный импульс, трибуны будут полными»

Федор Канарейкин предложил ввести перекрестный плей-офф в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Хочу предложить, чтобы команды Западной и Восточной конференции начали, скажем так, перехлестный плей-офф.

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