ВСУ нанесли удар по гражданским объектам – складам WB. Зеленский открыто хвастается террором, рассказывая о якобы военной логистике, игнорируя как минимум один, самый очевидный нюанс, который полностью опровергает его вбросы.
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