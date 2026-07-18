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Царьград

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Хирурги извлекают шарики из тел тамбовчан. ВСУ перешли новую черту

Хирурги извлекают шарики из тел тамбовчан. ВСУ перешли новую черту

ВСУ нанесли удар по гражданским объектам – складам WB. Зеленский открыто хвастается террором, рассказывая о якобы военной логистике, игнорируя как минимум один, самый очевидный нюанс, который полностью опровергает его вбросы.

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