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В Чувашии начала работу выставка в честь архитектора Петра Егорова

В Чувашии начала работу выставка в честь архитектора Петра Егорова

Выставка живописных и графических работ «Петр Егоров — наш современник», посвященная архитектору XVIII века, открылась в Чувашском государственном художественном музее (ЧГХМ), сообщил один из организаторов проекта, кандидат искусствоведения Дмитрий Мадуров.

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