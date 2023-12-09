В Чувашии начала работу выставка в честь архитектора Петра Егорова

Выставка живописных и графических работ «Петр Егоров — наш современник», посвященная архитектору XVIII века, открылась в Чувашском государственном художественном музее (ЧГХМ), сообщил один из организаторов проекта, кандидат искусствоведения Дмитрий Мадуров.
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