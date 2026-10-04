В Самарской области отопление запустили лишь в 4% домов

К 4 октября в Самарской области отоплением обеспечили 4% многоквартирных домов — 855 зданий, а также 447 школ и детских садов и 484 учреждения социальной сферы, культуры и здравоохранения.
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