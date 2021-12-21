Ножевым ранением закончилась свадьба в Алматинской области

Свадьба завершилась убийством в Алматинской области. В пресс-службе полиции Алматинской области сообщили, что 12 декабря в ресторане Шарын Уйгурского района во время свадьбы между гостями произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.
Свадьба завершилась убийством в Алматинской области. В пресс-службе полиции Алматинской области сообщили, что 12 декабря в ресторане Шарын Уйгурского района во время свадьбы между гостями произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.
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