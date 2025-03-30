В Новосибирске продают портрет Вячеслава Зайцева с автографом

Известный модельер расписался на фотографии несколько лет назад. При каких обстоятельствах это случилось не уточняется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- На пороге грандиозного шухера. В порт Одессы массово заходят корабли НАТО. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров
- Владимир Путин: Мы добьём Украину, виноваты в этом кураторы из Европы. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров
- Мосты взорваны. Град ударов. ВСУ атакуют второй населённый пункт в Белгородчине
Свежие комментарии