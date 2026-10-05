Шойгу встретится с главой МИД Афганистана в Москве 6 октября

Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России, 6 октября 2026 года встретится в Москве с министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки.
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