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Царьград

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Шойгу встретится с главой МИД Афганистана в Москве 6 октября

Шойгу встретится с главой МИД Афганистана в Москве 6 октября

Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России, 6 октября 2026 года встретится в Москве с министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки.

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