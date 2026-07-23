Мой личный арсенал: как собрать универсальный набор инструментов для дома и не только

SI

Sergey Ivanov

Пример универсального набора инструментов я увидел, когда купил козла! Ну, то есть, армейский УАЗ. Это единственная машина, в комплект инструментов которой входит кувалда и зубило! Но самое смешное даже не в этом, а в том, что мне пригодилось и то и другое! Надо было повернуть налево и пересечь оживленный проспект. И именно в этот момент отвалился перегнивший глушитель, который с омерзительнгым скрежетом поволочился по дороге! Открутить остатки не получилось. С проржавевшими гайками гаечный ключ не справился. И тогда я взял зубило- и просто срубил болты! После чего с тракторным звуком и под дружный хохот водил- дальнобойщиков покинул шоссе...