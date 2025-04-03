Учёные создали алгоритм, который спасает леса: 9 из 10 пожаров от молний можно предсказать заранее

Исследователи из Университета Бар-Илан, Ариэльского и Тель-Авивского университетов создали алгоритм на базе искусственного интеллекта, который прогнозирует риск возникновения лесных пожаров от ударов молний с точностью более 90%.
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