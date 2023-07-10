В Краснодаре двое приезжих предстанут перед судом за мошенничество с недвижимостью

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего жителя Воронежа и 46-летнего приезжего из Ростова-на-Дону по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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