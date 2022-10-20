Военное обозрение

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В Германии подожгли центр размещения украинских беженцев

В Германии подожгли центр размещения украинских беженцев

Приют для размещения беженцев с Украины был подожжен на севере Германии. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на источники в местных правоохранительных органах.

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