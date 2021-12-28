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Кабмин Японии принял программу борьбы с одиночеством

Кабмин Японии принял программу борьбы с одиночеством

Японский кабинет министров в понедельник, 27 декабря, принял программу развития системы поддержки одиноких японских подданных, смягчения проблем одиночества и создания круглосуточной системы консультаций по данному вопросу, сообщает телеканал NHK.

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