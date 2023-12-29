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Снайперы ВС РФ поразили цель на дальности, втрое превышающей стандартную для СВД

Снайперы ВС РФ поразили цель на дальности, втрое превышающей стандартную для СВД

Снайперская пара группировки войск «Запад» на купянском направлении поразила цель на 1 450 м при помощи снайперской винтовки Драгунова (СВД), стандартная дальность работы которой около 500 м, сообщили 29 декабря в Минобороны РФ.

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