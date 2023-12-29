Снайперы ВС РФ поразили цель на дальности, втрое превышающей стандартную для СВД

Снайперская пара группировки войск «Запад» на купянском направлении поразила цель на 1 450 м при помощи снайперской винтовки Драгунова (СВД), стандартная дальность работы которой около 500 м, сообщили 29 декабря в Минобороны РФ.
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