Диапазон мощности различных модификаций двигателя Р6 (КАМАЗ 960) составляет от 400 до 750 л.с. Об этом стало известно в ходе Международной специализированной выставки сельскохозтехники «Агросалон-2026» в Москве.
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