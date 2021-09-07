ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаКакой должна быть партия настоящих коммунистов Паренек из Сан-Франциско. О том, что КПСС уже в семидесятые совершенно выродилась писали многие, включая меня.Вернуться к статье5020НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьalexanderА так ли уж нужна такая партия, история которой в значительной части представлена диктатурой, грабежом, репрессиями невинных и хроническим дефицитом товаров для населения?Владимир ГрачевНаписано от души! Мину под развал СССР через КПСС заложил Хрущёв Н.С. после смерти Сталина И.В. Постепенно в руководство КПСС пришли достаточно посредственные люди, делающие карьеру. Ярких лидеров старались замолчать (возможность была). Появление достаточно харизматичного Ельцына Б.Н. (публичные резкие высказывания об имеющих место недостатках, поездки с народом в общественном транспорте и т.д.) вселило надежду у народа о реформах в СССР, КПСС не на словах, а на деле. Но, как показало будущее, это было лишь попытка скрыть истинную цель, развал страны и отказ от социализма. В тот период, к сожалению, не было политической фигуры, достаточной яркой, незапятнанной, которая могла бы претендовать на роль лидера у сторонников социалистического общества, которое составляло абсолютное большинство в стране, путём исправления ошибок. Главная ошибка в произошедшем - это снижение уровня воспитания подрастающиего поколения, направленного на патриотизм и любовь к Родине, начиная с периода Хрущёва Н.С. Если бы, путём своевременного раскрытия архивов историкив своих работа документально рассказывали народу историю СССР, то это во многом позволило упреждить рождение различных пасквилей о Советской власти, ГУЛАГе, Сталине И.В. и т.д. Наверное, и Солженицын не был бы "узником" совести и "гласом" русского народа.Олег СамойловМину под развал СССР подвел некий картавый сифилитик, разделив страну на национальные лохмотья, которые названы были республиками!МГМалик Гумеров"Какой должна быть партия настоящих коммунистов" - Такой как БОЛЬШЕВИКИ = готовые за страну , за народ , за свои идеи идти на пожизненную каторгу !!! ---------------- Сегодняшние КПРФ только бледная тень ... и то уже почти рассосались ...!Alexandr ShpilmanНикто ни нанес столько бед человечеству как "высокоидейные"!!!МГМалик ГумеровА безидейность = есть скотская жизнь = живу чтобы жрать и срать , а не кушаю чтобы жить ! "высокоидейные" - если имеете в смыслах Советскую эпоху = то при всех негативных моментах с Хрущевщины , Человек человеку был друг , товарищ и брат ! Сегодня безидейность абсолютная = идеология запрещена конституцией , но это не значит что ее нет = она одна и скотская = ОБОГАЩАЙСЯ КАК МОЖЕЩЬ ! Культ бабла и потреблядства ! И Человек человеку ВОЛК ! Свято место пусто не бывает ! Если нет человеческого , его заменяет скотское ! ---------------- Это путь в утопию ! Вон Европа = расчеловечивают и устраивают геноцид , как овечек ведут на убой ! Так что , без высоких идей нет и человеческой жизни ! Будет только скотское существование !Alexandr ShpilmanНекоторые пытаются назвать человека разумным. А в реальности более успешно получается сделать из людишек "высокоидейных" (козлов).Александр РаевскийНужен НАРОДНЫЙ ФРОНТ, принципиально и жестко контролирующий администрации всех уровней и обладающий правом вето на их действия, не отвечающие интересам народа и страны, а также имеющий право предлагать президенту отстранение от должности любого бюрократа!!! И это должна быть массовая, максимально демократическая организация, объединяющая всех граждан!!!Alexandr ShpilmanА может вначале стоит науке (социологии и психологии) разобраться в ситуации?вага карлитоГлавное что бы партия не была непогрешимой во всех аспектах ! Коммунисты натянули непогрешимость и привели к власти Хрущева и когда он творил чудеса молча все лопали! Критику не только не приветствовали а наказывали за нее! Результат все знаю в партию полезли те кто критиковать ничего и не собирался а лишь свои шкурные интересы решать! Где при такой расстановке поможет чистка?)) Все лояльны! Ну давали им кусок ухватить никто не возмущался но если бы при этом они заботились о том что бы народ мог еще и потреблять согласно заработанных денег цены бы им не было! что две причины ерунда! Ну ап массовость можно было превратить в гранит если бы не было формализма а это опять к критике рядовых партийцев! Они многие были против но вот волюнтаризм вождей это самая главная ошибка! Никто не мог усомнится в непогрешимости их мозгов!вага карлитоГлавное что бы партия не была непогрешимой во всех аспектах ! Коммунисты натянули непогрешимость и привели к власти Хрущева и когда он творил чудеса молча все лопали! Критику не только не приветствовали а наказывали за нее! Результат все знаю в партию полезли те кто критиковать ничего и не собирался а лишь свои шкурные интересы решать! Где при такой расстановке поможет чистка?)) Все лояльны! Ну давали им кусок ухватить никто не возмущался но если бы при этом они заботились о том что бы народ мог еще и потреблять согласно заработанных денег цены бы им не было! что две причины ерунда! Ну ап массовость можно было превратить в гранит если бы не было формализма а это опять к критике рядовых партийцев! Они многие были против но вот волюнтаризм вождей это самая главная ошибка! Никто не мог усомнится в непогрешимости их мозгов!Иван ЛеонтьевНынешние коммунисты это потребители и приспособленцы.Они все богаты а должны быть такими, как их народ.В период СССР много пробралось карьеристов и негодяев в КПСС, где они решали свои личные проблемы и им на народ и членов партии низшего звена было наплевать. А еще была другая категория "коммунистов", которые ненавидели КПСС и шли туда отомстить за своих раскулаченных предков и родственников. В партии должны быть молодые,образованные, любящие свою Родину и народ и ,главное, не жиреть за счет партии!Будьте здоровы! Бедный коммунист с 1965 года!АЖандрей жарыйКоммунист не может быть беден.alexanderСледовательно, бедных в партию не принимать? :)АЖандрей жарыйГлавное не то, беден или богат человек. Определяющим является, сколько человек потребляет. Если человек производит материальных благ больше, чем потребляет, то он коммунист, каких бы политических взглядов он не придерживался.Alexandr ShpilmanБлажен кто верует!Олег СамойловОй! А коммунисты 20-х, 30-х, 40-х и далее по аписку ЧЕМ друг от друга отличались? НИЧЕМ! Все были хапугами! ВСЕ к власти рвались!ИИринаВо-первых ,если бы внутренние враги коммунистов пытались захватить СССР в открытую ,как это сделали большевики в октябре 1917 года ,то коммунисты дали бы им отпор ,как когда российские враги большевиков и интервенты пытались свергнуть власть большевиков . НО враги коммунистов захватили СССР с помошью подлости ,лжи ,лицемерия ,десятки лет прикидываясь "верными коммунистами ", и только и ждали своего часа ,и дождались -когда до власти в СССР дорвался один из них -Горбачев ,и всех их "освободил ". Во-вторых ,и автор статьи ,и беснующиеся против КПРФ в комментариях ,хотят ,чтобы в Госдуме вообще не было КПРФ ,а остались одни партии врагов коммунистов .Aleksandr Valerevich BogomolovИрин! А что сейчас самое то? Вы посмотрите сколь развелось этих партий. И у меня к Вам вопрос. А что хоть одна из них сделала для народа? Жирик тоже кричал что не будет голосовать за повышение пенсионного. А как голосование так язык в одно место засунул. Так и все остальные. А можно было бы как за границей. Две партии.ИИринаДелает ,или не делает для народа -именно та партия ,которая во власти ,тем более ,если у неё большинство в законодательных органах .Николай ШматковУ нас и так партий всего две - КПРФ и едро, а остальные - головы той самой гидры - ЕР, призванные конопатить мозги народу правильными словами и совершенно противоположными делами. А "за лужей" гидра всего о двух головах и за какую ни голосуй - результат один.Максим Маркиндавайте лучше сравним с Древним Римом: должность консула была выборной и без довольстия, т.е. бесплатной ...Aleksandr Valerevich BogomolovМало того что перестал в партии быть настоящие коммунисты так еще и все эти псевдокоммунисты заставляли народ вступать. Я помню ещё в те 60 года на работе всё заставляли вступить. Я всё время отнекивался. Мол рано ещё. Да так видно и отбрехался от этого. Ну а не которые рвались к этому. Потому что там были привилегии. А мне этого не надо было. Я получал сперва в то время свои 120 руб, а потом и 180. Нам хватало и жили не плохо. А уже в 70 пошло и поехало. Кого только не было в партии. Приспособленцев чуть ли не навал было. Так что сгубили этижи приспособленцы эту партию.АЖандрей жарыйСколько легенд и мифов сложено о коммунизме и "настоящих" коммунистах. В результате многие уже и позабыли, что такое коммунизм. Для тех, кто забыл или вовсе не знал, напоминаю - коммунизм это экономическая формация, форма распределения материальных благ, при которой каждый человек пользуется всеми этими материальными благами, независимо от своего трудового вклада. Настоящий коммунист, это не тот, кто кидает пламенные лозунги, а тот, кто создает больше материальных благ, чем потребляет. Если совсем упрощенно - тот, кто зарабатывает больше, чем тратит на себя ( своих родных и близких ), тот и является настоящим коммунистом. Если бы таких людей было бы большинство, то коммунизм бы наступил просто по факту, без всяких лозунгов и якобы "коммунистических идей".АЖандрей жарыйС экономической точки зрения, все руководители кпсс, от политбюро до райкомов, являются капиталистами - не производя никаких ценностей, они довольно энергично эти материальные ценности потребляли, эксплуатируя тем самым трудящихся. И вполне закономерно, что однажды эти руководители из "скрытых" капиталистов стали вполне традиционными капиталистами. Это было просто неизбежно.Сергей Васильевопупеть. Какая простая и гениальная подмена в формулировке КОММУНИЗМА - общество просто богатых людей (каждый зарабатывает больше чем может потребить). Так весь капитализм на этом стоял. Забываете только, что чтобы больше заработать (иметь) нужно кого-то принудить работать за себя и овладеть этой прибавочной стоимостью чужого труда. И капитализм и социализм и коммунизм все эти -измы одного интеллектуального поля оболванивания. Это как удавка на народном теле - но и тпру когда захочет какой то сифилитик или тому подобный маразматик. Единственное что коммунизм позволял появляться таким светлым личностям как Сталин, который заботился о стране и народе, а всю ев-ейско-прибалтийскую национальную шоблу держал в узде, если уж мы 200 лет вместе - не убивать же их всех до 7 колена за их мерзопакостные сущности. Претит.Кремлебот Путинамальчонка из сан-франциско снова отжёг напалмом. И он не вкуривает, что то, что он предлагает - это не партия, а секта. Ну и сравнение её с уголовным миром тоже показательноЛСЛеонид СтронгинОчень справедливое замечание!ИИскандерСемен ЖаровОтвет на вопрос статьи прост: - "Партия - УМ, ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ эпохи!" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Но и эти понятия у КАЖДОГО свои!... ... Причём "человек" с отсутствием у него ДАЖЕ ЗАЧАТКОВ этих качеств будет активней ВСЕХ доказывать, что именно ОН и только ОН является умом, честью и совестью эпохи!... ... Думаю, что с таким явлением встречался КАЖДЫЙ в своей жизни!!!Олег СамойловСемен! Ты, оказывается, можешь и толковые слова молвить! Странно, но это есть ФАКТ!Семен ЖаровСпасибо, Олег, за добрые слова!... НО... ... Мой взгляд на порядки в СССР и в РФ НЕпримиримо отличается от Вашего взгляда!... ... По-моему РФ и в подмётки НЕ годится СССР (Лишь по прогрессу -- он НЕ остановим -- я большой разницы НЕ вижу!)!... И это принимаю за ФАКТ!!!Олег СамойловЕсли б ты сказал, что России далеко до СССР по площади территории, численности населения и по производству всякого хлама типа вооружений и боеприпасов, то это было бы замечательно! Вот в этом идиотизме Россия НЕ годится в подметки СССР! А вот в плане социального обеспечения и защиты населения - СССР такая дремучесть и бездарность, что Сомали и та превосходит!Семен ЖаровКонечно, Олег, особенно защита населения отлично видна на 1) периодических отравлении наших детишек Российскими дорогими (А поэтому высококачественными!) продуктами питания! 2) замене правосудия баблом! ................................Олег СамойловДа ты чО? Во как! А при СыСыСыРии детишки не травились в лагерях? И никто НЕ тонул? И в ВС не было дедовщины и самострелов? И самолеты при совке не падали? И подводные лодки не тонули вместе с кораблями? И заводы не горели? И склады с боеприпасами не взрывались? Дальше тебе вопросы про самое прекрасное общество мира задавать? Ну, а уж про "самые натуральные, сафсем бес химеи, прадухты" при совке и говорить даже смешно! Ты про химизацию сельского хозяйства ничего в книжонках про "очередные и исторические" сходки не читал? Рекомендую! Почитй! Много инитересного узнаешь! А уж про совеЦкАе правосудие - кто бы спорил! Самое справедливое и самое правовое правосудие было при сосиялизьме! КАК скажут из райкома/обкома, так и вынесет судья самый справедливый приговор! А уж про оказание помощи подтопленцам (при совке на Дальнем Востоке наводнений не было!!!) и погорельцам (при СыСыСыРии леса НЕ горели никогда!!!) государтво ТАКУЮ помощь оказывало, что закачаешься! Дальше тебе продолжать перечислять нынешние пособия со стороы государства самым разным слоям населения иль самостоятельно вспомнить сможешь?Сергей ВасильевЦитата - "С экономической точки зрения, все руководители кпсс, от политбюро до райкомов, являются капиталистами - не производя никаких ценностей, они довольно энергично эти материальные ценности потребляли, эксплуатируя тем самым трудящихся. И вполне закономерно, что однажды эти руководители из "скрытых" капиталистов стали вполне традиционными капиталистами. Это было просто неизбежно". Вообще это называется использование служебного положения в корыстных целях - преступление в общем уголовно наказуемое. По этой причине переписываются законы СССР. Известное изречение - "переписывают законы те, кто по старым должен сидеть". Китай показал пример всему миру - приватизация 90-х грабеж и вернул все, в том числе спрятанное в офшорах под угрозой приведения в исполнение для всей семьи. И понесли родные, кровно выстраданные. Извините говорят - бес попутал, мы больше так не будем.Евгений МангушПавка Крчагон - идеалист, а стало быть фанатик. А фанатики хороши толь на первых этапах борьбы. Всем рекомендую посмотреть фильм "Коммунист" с Е. Урбанским. Это уже совсем другая фигура.Может быть надо мной будут смеяться, но меня до слёз потрясли кадры, когда он везя кучу добра, меняет свои ботинки на кусок хлеба с салом. Я и в жизни встречал таких, но очень редко и уж точно не в партийной верхушке.Валерий Шароновхорошая статья только это должно быть ЗАКОНОМ для любой партии.вы посмотрите из кого состоит ЕР кучка приспособленцев и проходимцев красиво говорящих.Alexandr ShpilmanРелигии всегда живут прошлым!Алексей СмирновСейчас без денег не сможет существовать ни одна партия, такие условия были созданы партией власти, они очень удобны для этих людей. ведь деньги страны в их руках.АЖандрей жарыйБез денег в наше время не то что партия, но и любой человек существовать не могут )).ЕКЕвгений КазанцевПартия должна финансироваться из партийных взносов, а не из бюджета (кармана нищего народа), как грабительски финансируется ЕР.Алексей СмирновВ идеале.vitaly yanushkevichА наши высокопоставленныеvitaly yanushkevichПартийцы просто,,зажрались" и из коммунистов стали нахлебниками народа.ВЛВиталий ЛитвиновВсё это фигня на постном масле. Основа любой идеологии захват власти, именно для этой цели и создаются партии. А иначе кому они нахрен нужны? Самая ценная штука в животном мире, в том числе и у Хомо Сапиенс это власть. именно власть даёт преимущества во всех смыслах. жратухи от пуза и самая лучшая, пещера самая удобная и безопасная для проживания, от самок отбоя нет выбирай любую, все особи племени в твоих руках, выполняют все твои приказания и прихоти. Ничего с той поры, поры Мезозоя, не изменилось, разве что пещеры превратились в дворцы, но это внешний атрибут. Природа не дура и заложила в животном мире инстинкт приспособления. Идеология, это одна из форм приспособления к меняющимся условиям жизни и только. Всё остальное бла-бла-бла, чтобы скрыть истинную цель. Коммунизм тоже из той же серии.ГБГеннадий БлиновПосле Сталин в КПСС не было лидеров постигших марксизм и способных вести за собой массы. Ошибка марксистов в том, что пролетариат захвативший власть перестаёт быть пролетариатом, находясь у власти он превращается часто в мелкого буржуа. Членство в партии способствовало занятию определённых позиций во власти часто без необходимого профессионализма. Ещё одна колоссальная ошибка КПСС поголовное, огульное отчуждение частной собственности, тем самым была уничтожена частная инициатива. Отчуждение частной собственности должно происходить с отчуждением труда, а это возможно только с соответствующим развитием уровня производительных сил и как следствие общественного сознания (бытие определяет сознание)!!! В парт аппаратах КПСС не было реальных марксистов, идеологией занимались демагоги,приспособленцы. Практически все руководители республиканских партийных органов после развала СССР возглавили скоростное движение в капитализм!!!ВЛВиталий ЛитвиновСмешны все ваши рассуждения о партиях. идеологиях. верованиях и прочей словесной шелухе. Есть вещи незыблемые в течении сотен лет, а некоторые и тысяч. Это народные традиции. А традиции это не что иное, как жизненный опыт сотен поколений заключённый в правила поведения и образ жизни народа. Что делали коммунисты в первую очередь? Правильно. Пытались уничтожить эти многолетние традиции. которые не вписывались в их мировоззрение. А некоторые использовали в извращённом виде, так традиционный, общинный способ поведения использовали в извращённом виде, загоняя людей в колхозы и уверяя, что это традиция русского крестьянства иметь всё общее и землю и орудия труда и скот. Впрочем так поступают не только коммунисты, справедливости ради, извращения народных традиций присутствуют во всех без исключения идеологиях.Ингерман Ланскаяесли эталон камунизда выродок п.корчагин, то упаси нас Бог от камуниздовОлег СамойловНу, положим, некий павка карчяген и в подметки не годится "эталонам камунизьмы" типа сталена и прочих "самых верных" лененцев!Комментировать
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