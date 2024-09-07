Глава Пентагона: Использование нашего дальнобойного оружия для ударов по России не изменит ход войны

Ход военных действий не изменится в пользу Украины, даже если Вашингтон разрешит применять дальнобойное оружие, чтобы бить по целям вглубь России, отметил Ллойд Остин.
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