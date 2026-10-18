Ответ России на удары ВСУ идет постоянно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Он (ответ РФ на удары со стороны Украины.
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