Книга, которую ждали миллионы: «Точка зрения Всеведущего читателя» приходит в книжные магазины

Еще несколько лет назад WEBTOON воспринимался как нишевый цифровой формат для преданной аудитории. Сегодня корейские графические романы определяют глобальные культурные тренды, получают экранизации с участием крупнейших звезд, превращаются в аниме, игры и становятся полноценной частью мирового книжного рынка.