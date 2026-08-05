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Книга, которую ждали миллионы: «Точка зрения Всеведущего читателя» приходит в книжные магазины

Книга, которую ждали миллионы: «Точка зрения Всеведущего читателя» приходит в книжные магазины

Еще несколько лет назад WEBTOON воспринимался как нишевый цифровой формат для преданной аудитории. Сегодня корейские графические романы определяют глобальные культурные тренды, получают экранизации с участием крупнейших звезд, превращаются в аниме, игры и становятся полноценной частью мирового книжного рынка.

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